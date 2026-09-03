Manisa Celal Bayar Üniversitesi 142 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversite bünyesinde hemşire, odyolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, tekniker, teknisyen, büro personeli, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında personel istihdam edilecek.

142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda toplam 142 sözleşmeli personel göreve başlayacak.

Alımda yer alan kadrolar arasında 73 kişilik hemşire alımı en yüksek kontenjana sahip bulunuyor. Ayrıca sağlık alanındaki farklı branşların yanı sıra güvenlik, temizlik, teknik hizmetler ve büro hizmetlerinde de personel alınacak.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Üniversitenin personel alımında kadro dağılımı şöyle:

• Hemşire: 73

• Odyolog: 1

• Fizyoterapist: 2

• Sağlık Teknikeri (Anestezi): 5

• Sağlık Teknikeri (Eczane): 3

• Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 1

• Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme): 4

• Sağlık Teknikeri (Patoloji): 1

• Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar): 1

• Sağlık Teknikeri (Laborant ve Veterinerlik): 1

• Tekniker (Biyomedikal): 1

• Tekniker (Bilgisayar): 5

• Tekniker (Elektrik-Elektronik): 1

• Teknisyen (Elektrik-Elektronik): 1

• Teknisyen (Tesisat ve İklimlendirme): 2

• Büro Personeli: 1

• Destek Personeli: 22

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 17

Toplam personel sayısı 142 olarak belirlendi.

KPSS'DEN EN AZ 60 PUAN ŞARTI

Başvuracak adayların 2024 KPSS'ye girmiş ve en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanı esas alınacak. Adayların KPSS puan türünün başvurdukları pozisyon için aranan öğrenim düzeyiyle uyumlu olması gerekiyor.

YAŞ ŞARTINA DİKKAT

Tekniker (Bilgisayar) unvanındaki TK-2 ve TK-3 pozisyonlarında yaş şartı aranmayacak.

Bu iki pozisyon dışındaki tüm unvanlara başvuracak adayların ise son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

Adaylar Sadece Bir Pozisyona Başvurabilecek

Adaylar ilanda belirtilen yalnızca bir nitelik kodu için başvuru yapabilecek. Birden fazla nitelik koduna başvuru yaptığı belirlenen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

Ayrıca adayların başvurdukları pozisyon için belirtilen mezuniyet, KPSS puanı, yaş, cinsiyet ve diğer özel şartların tamamını taşımaları gerekiyor.

Başvurular Başladı.

Başvurular 3 Eylül 2026 saat 09.00'da başladı.ve 17 Eylül 2026 saat 13.00'te sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla gerçekleştirecek.

Başvuru Sonrası Belgenin Şahsen Teslim Edilmesi Gerekiyor

Alımda dikkat çeken bir diğer şart ise başvurunun yalnızca elektronik ortamda tamamlanmasının yeterli olmaması.

Adayların Kariyer Kapısı'ndaki "Başvurularım" sayfasında yer alan "Bilgiler" butonundan indirecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını, en geç 23

Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Belgeyi şahsen teslim etmeyen adayların başvuruları işleme alınmayacak.

Yazılı ve Sözlü Sınav Yapılmayacak

Personel alımında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından doğrudan KPSS puan sıralamasına göre, en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday belirlenecek.

Ayrıca ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylara ilişkin sonuçlar, 23 Eylül 2026 tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Manisa Celal Bayar Üniversitesinin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak

Haber Girişi Sevde Demir - Editör