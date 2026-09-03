Memurlar, köşe yazarlığından para alabilir mi?

Devlet Memurları; gazetelerde, gazetelerin internet sitesinde köşe yazarlığı yapabilir mi? Bu faaliyetten dolayı telif alabilir mi? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da

MEMURLARIN TİCARET VE KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYET YASAĞI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28 inci maddesinde; " Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:( Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler," hükmü yer almaktadır.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU NE DİYOR?

Diğer taraftan; 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1 inci maddesinde " Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir." hükmü, 18 inci maddesinde "Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir." hükmü yer almaktadır.

MEMUR KÖŞE YAZARLIĞI YAPABİLİR Mİ?

Ayrıca; Devlet memuru olarak görev yapan personelin, bir gazetede hizmet akdine bağlı olarak köşe yazarlığı yapamayacağı, ancak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser çıkarabileceği, ama 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde dikkat edilmesi gereken belirli hususlar bulunduğunun bildirilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

MEMURLARIN BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERMESİ

Öte yandan , 657 sayılı Kanunun "Basına bilgi veya demeç verme" başlıklı 15 inci maddesinde; Devlet memurlarının, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermeleri yasaklanmış olup, gerekli bilginin ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede , memurların yerine getirdikleri görevle ilgili olarak basın-yayın organlarına ve kamuoyuna bilgi vermelerini engellemektedir

YETKİSİZ AÇIKLAMA YAPAN MEMURA KINAMA CEZASI

Bununla birlikte; Anılan Kanununun 125/B-m maddesinde; "Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermek" kınama cezası verilmesini gerektiren fiiller arasında düzenlendiğinden, göreviyle ilgili herhangi bir çıkar sağlamak amacı olsun ya da olmasın herhangi bir açıklamada bulunan Devlet memuru hakkında bu hüküm kapsamında işlem yapılabilecektir.

SİYASİ VE İDEOLOJİK BEYANLARA İLİŞKİN HÜKÜM

657 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde; Devlet memurlarının herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararı veya zararını hedef alan bir davranışta ve hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyan ile eylemde bulunamayacağı ve her durumda Devletin menfaatlerini korumak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA

657 sayılı Kanunun "İsnat ve iftiralara karşı koruma" başlıklı 25 inci maddesinde ise Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetlerin, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnadın sabit olmaması durumunda, dava açılabileceği hüküm altına alınmıştır.

HAKARET VE İFTİRA İÇEREN YAZILAR

Bu çerçevede, memur tarafından yazılan yazılarda hakaret ve iftira suçunu oluşturacak açıklamalar bulunması durumunda disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, ilgililer Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilecektir.

MEMURLAR KÖŞE YAZARLIĞINDAN TELİF ÜCRETİ ALABİLİR Mİ?

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde Devlet memurunun internet sitesinde , gazetelerde veya dergilerde basın yayın organlarında, hizmet akdine bağlı olmamak şartıyla, herhangi bir izne tabi olmaksızın yazı yazabileceği, ancak yazıların içeriğinin yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olması durumunda, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri çerçevesinde işlem yapılabileceği 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu çerçevesinde telif ücreti alabilmesinin ise mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör