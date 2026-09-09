Mali Hizmetler uzman her yerde çalıştırılabilir mi?

5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, idarelerin mali hizmetler birimleri tarafından yürütülecek görevler sayılmakta, üçüncü fıkrasında mali hizmetler biriminin yapısının teşkilat kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterileceği ve mali hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esaslarının idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Öte yandan 22/12/2005 tarihli 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde, idarelerin teşkilat kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılana kadar 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevler ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevleri yapmak üzere ilgisine göre Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ile strateji geliştirme ve mali hizmetlere ilişkin görevlerin yerine getirildiği müdürlükler kurulduğu belirtilmektedir.

Anılan Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise "5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında malî hizmetler birimine verilen görevler, mahallî idarelerde ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimler tarafından yerine getirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yine 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında idarelerin mali hizmetler birimlerinde mali hizmetler uzman yardımcısı ve mali hizmetler uzmanı çalıştırılabileceği, mali hizmetler uzman yardımcısı kadrosuna atanmak için özel yarışma sınavında başarılı olma şartı aranacağı, bu kadro veya pozisyonlarına atananlar en az üç yıl çalışmak ve başarılı olmak şartıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanacağı ve Bakanlığımızca yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar mali hizmetler uzmanı kadro veya pozisyonlarına atanacağı, söz konusu mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının atama ve yerleştirilmeleri, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarının ise Hazine ve Maliye Bkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda 06.02.2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin;

-"Amaç ve Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde, "Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî hizmetler birimlerinde çalıştırılacak malî hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir",

-"Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 22 nci maddesinde;

"(1) Uzman ve uzman yardımcıları aşağıda belirtilen görevleri yürütürler.

a) 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.

b) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak.

c) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

ç) Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek.

d) Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.

e) İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.

f) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.",

-"Uzman ve uzman yardımcılarının görev esasları" başlıklı 23 üncü maddesinde;

"(1) Uzman ve uzman yardımcıları, malî hizmetler birimi dışında çalıştırılamaz. Uzman ve uzman yardımcılarına Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemez.

(2) İdarelerin, uzman ve uzman yardımcılarını malî hizmetler biriminin tüm fonksiyonlarında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere dengeli bir şekilde görevlendirmeleri esastır." hükümleri bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından idarelere yüklenen ve mali hizmetler birimleri tarafından gerçekleştirilen görev ve sorumlulukların ifası; mesleğe özel yarışma sınavı ile alınan, tez ve yeterlik sınavında başarılı olan, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlayan, aynı zamanda mali hizmetler birimlerinin uzman personel ihtiyacını karşılayan kariyer meslek olan mali hizmetler uzman ve uzman yardımcıları tarafından yerine getirilmektedir.

Bu itibarla; yukarıda açıklanan mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde, Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcılarının mali hizmetler birimi dışında çalıştıramayacağı ve anılan Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemeyeceği değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör