Ankara’da Zabıta Memuru Alımı: KPSS 65 Puanla 9 Kişi Alınacak

Alım kapsamında üç farklı kadro için toplam 9 zabıta memuru istihdam edilecek. İlk kadroda 5 erkek zabıta memuru alınacak. Adayların Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, İşletme, İktisat, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Gıda Teknolojisi, Yerel Yönetimler, Aile ve Tüketici Bilimleri, Halkla İlişkiler veya İletişim Bilimleri bölümlerinin birinden mezun olması gerekiyor.

İkinci kadroda 2 erkek zabıta memuru alınacak. Bu kadroya Veri Bilimi ve Analitiği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Yerel Yönetimler bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilecek.

Üçüncü kadroda ise 2 kadın zabıta memuru alınacak. Adayların Gıda Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri veya Veri Bilimi ve Analitiği bölümlerinin birinden mezun olması gerekiyor.

Her üç kadro için de KPSS P3 puan türünden en az 65 puan ve en az B sınıfı sürücü belgesi şartı bulunuyor.

ZABITA MEMURU ALIMINDA BOY VE YAŞ ŞARTI

Adayların Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen özel şartları da taşıması gerekiyor. Erkek adayların en az 1,67 metre, kadın adayların ise en az 1,60 metre boyunda olması gerekiyor. Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında artı veya eksi 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması şartı aranıyor. Boy ve kilo tespiti belediye tarafından başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacak. Adayların ayrıca sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

BAŞVURULAR 19-23 EKİM TARİHLERİNDE ALINACAK

Başvurular 19 Ekim-23 Ekim 2026 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Adaylar başvuru belgelerini Pursaklar Belediyesi Ana Hizmet Binası zemin kat Zabıta Müdürlüğünde boy ve kilo ölçümünü yaptırdıktan sonra 2. kat

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edecek.

Başvurular şahsen yapılacak. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar şartlarını taşıdıkları yalnızca bir kadroya başvurabilecek.

HER KADRO İÇİN 5 KATI ADAY SINAVA ÇAĞRILACAK

Başvuruların ardından adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. En yüksek puanlı adaydan başlanarak atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 30 Ekim 2026 tarihinde Pursaklar Belediyesinin internet sitesinde ilan edilecek.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YAPILACAK

Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki sınav gerçekleştirilecek.

sınav 17 Kasım 2026 saat 09.30'da Pursaklar Belediye Başkanlığı binasında yapılacak. Uygulamalı sınav ise 24 Kasım 2026 saat 09.30'da Pursaklar Belediye Spor Kulübünde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorular yöneltilecek.

Uygulamalı sınavda ise kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yetenek ile sportif dayanıklılık gibi özellikler ölçülecek.

BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Sınav puanı, sözlü sınavın yüzde 50'si ile uygulamalı sınavın yüzde 50'si alınarak hesaplanacak. Başarılı sayılabilmek için iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması gerekiyor.

Atamaya esas başarı puanı ise sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. En yüksek başarı puanından başlanarak 9 asıl ve 9 yedek aday belirlenecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör