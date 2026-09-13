Gelir İdaresi Başkanlığı 860 Gelir Uzman Yardımcısı Alacak

Alım Türkiye'nin farklı illeri ve ilçeleri için gerçekleştirilecek. İlanda yer alan kontenjanlara göre Ankara için 132 kişilik kontenjan ayrıldı. Bunun 105'i Ankara merkez, 10'u Kahramankazan, 5'i Beypazarı, 5'i Polatlı, 4'ü Şereflikoçhisar, 2'si Kalecik ve 1'i Bala için belirlendi.

Kontenjanlar arasında Antalya 22, Bursa 22, İzmir 25, Kocaeli 23, Konya 20, Sakarya 22, Aydın 15, Diyarbakır 15 ve Muğla 15 kişilik alımlarla yer alıyor. İlanda diğer birçok il ve ilçe için de kontenjan bulunuyor.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek ve daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyecek. Adayın hangi ilin yazılı sınavına gireceği KPSS (A) puanı esas alınarak oluşturulan başarı sıralamasına göre belirlenecek.

KPSS'DEN EN AZ 65 PUAN ŞARTI

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşıması gerekiyor.

Ayrıca adayların sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, yani 1 Ocak 1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olması şartı aranacak.

Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması gerekiyor.

KPSS şartında ise adayların ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS'de KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan almış olması isteniyor.

BAŞVURULAR 20 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Sınav için ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Nihai başvurular ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar için 6 Kasım 2026 Geç Başvuru Günü olarak belirlendi. Ön başvuru ve nihai başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

Ön başvurular ÖSYM başvuru merkezlerinden, ÖSYM'nin internet sistemi üzerinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından yapılabilecek. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları işleme alınmayacak.

YAZILI SINAV 21 KASIM'DA ANKARA'DA YAPILACAK

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te Ankara'da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde elektronik sınav olarak gerçekleştirilecek. Sınav 90 dakika sürecek. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YAZILI SINAV 60 SORUDAN OLUŞACAK

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı bölüm elektronik ortamda test usulü gerçekleştirilecek ve 60 sorudan oluşacak.

Sınavda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi yüzde 5; Hukuk Grubu yüzde 25; İktisat Grubu yüzde 20; Maliye Grubu yüzde 25 ve Muhasebe Grubu yüzde 25 yaklaşık ağırlığa sahip olacak. İlanda, testte tüm konulardan soru yer almayabileceği de belirtildi.

YAZILI SINAVDAN EN AZ 70 PUAN ALMAK GEREKİYOR

Yazılı sınav değerlendirmesinde 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan, tercih edilen il dikkate alınarak en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere o il için ayrılan toplam kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava katılabilecek.

Sözlü sınavda da başarılı sayılabilmek için sınav kurulu tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Giriş sınavı puanı, yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Giriş sınavı sonucunda başarı sıralamasına göre 860 asil aday belirlenecek. Ayrıca başarılı olmak şartıyla ilan edilen yerlerdeki kadronun yüzde 25'ine kadar yedek aday belirlenebilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör