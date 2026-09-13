İHEK KPSS Puanıyla Sözleşmeli Personel Alacak: Başvurular 14 Eylül’de Başlıyor

TİHEK bünyesinde toplam 4 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alım kapsamında 2 tekniker ve 2 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna yer verilecek.Personel alımında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

TİHEK sözleşmeli personel alımı için başvurular 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 27 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Adaylar ilanda yer alan yalnızca bir sözleşmeli personel pozisyonuna başvurabilecek. Birden fazla pozisyona başvuru yaptığı belirlenen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMINDA KPSS 60 PUAN ŞARTI

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların herhangi bir ön lisans programından mezun olması ve 2024 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Ayrıca adayların koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az 2 yıl çalışmış olması ve bu tecrübeyi SGK'dan alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekiyor. İlk başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma şartı da aranıyor.

Güvenlik görevlisi alımında erkek adayların en az 175 cm, kadın adayların ise en az 170 cm boyunda olması gerekiyor. Adayların ayrıca ilanda belirtilen boy-kilo şartlarını taşıması isteniyor.

TEKNİKER ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Tekniker pozisyonuna; Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Web Teknolojileri ve Programlama ve ilanda belirtilen diğer ilgili ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilecek.Adayların 2024 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması ve alanında en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekiyor.

ALIMLAR KPSS PUAN SIRALAMASINA GÖRE YAPILACAK

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday belirlenecek.KPSS puanlarının eşit olması halinde ilgili alanda daha fazla iş tecrübesine sahip olan adaya öncelik verilecek. Eşitliğin devam etmesi durumunda ise sonuç kura yoluyla belirlenecek.

TİHEK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara başvuruda bildirdikleri e-posta adresleri üzerinden de bildirim yapılacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör