Memurlar hakkında Muhakkik raporunu ne zaman teslim etmeli?

Memur hakkında yürütülen disiplin soruşturmasında makam onayı ile görevlendirilen muhakkik, soruşturma dosyasını ne zamana kadar tamamlamak zorunda? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127 nci maddesinde, "Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar." hükmü ile 134 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 30.4.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde, "... (4) Disiplin amirleri, memurların 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorundadır. ..." hükmü ile 29 uncu maddesinde, "(1) Muhakkik, savunma isteme ve disiplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere soruşturma konusuyla sınırlı olarak kendisini görevlendiren disiplin amirinin bütün yetkilerini haiz olup bu kapsamda her türlü evrakı incelemeye, hakkında inceleme yapılan memurun ifadesini almaya, memur tarafından gösterilen veya bilgisi olabileceğini değerlendirdiği kişilerden bilgi istemeye ve/veya bunları dinlemeye yetkilidir. (2) Muhakkik, soruşturma konusu fiil veya hâl dışında disipline aykırı yeni bir fiil veya hâl tespit ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu disiplin amirine yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma görevi verildiği takdirde bu konularda da soruşturma yapabilir. ..." hükmü yer almaktadır.



Görüldüğü üzere; Mevzuatta zamanaşımı süreleri, karar süreleri, itiraz süreleri, savunma süreleri açıkça belirlenmiş olup muhakkikin soruşturma dosyasını tamamlama süresine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır. Ancak disiplin amirleri 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorundadır. Disiplin amirlerinin bu zorunluluk çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmeleri gerekmekte olup muhakkiklerin de bu çerçevede hareket etmeleri gerekmektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi personel hakkında yürütülen disiplin soruşturmasında görevlendirilen muhakkikin soruşturma dosyasını tamamlama süresine ilişkin yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör