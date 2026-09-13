Sağlık Bilimleri Üniversitesi 13 Personel Alacak: Lise Mezunları Başvurabilecek

Alım kapsamında destek personeli (temizlik) pozisyonunda İstanbul için 9, Ankara için 4 olmak üzere toplam 13 kişilik kontenjan ayrıldı. Kadrolara kadın ve erkek adaylar başvurabilecek.

Adayların lise veya dengi okul mezunu olması ve 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim öğrencisi kaydının bulunmaması şartı aranıyor.

BAŞVURU İÇİN 18-35 YAŞ ŞARTI

Destek personeli kadrosuna başvuracak adayların ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını tamamlamamış olması gerekiyor. Adayların temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya benzeri bir engelinin de bulunmaması isteniyor.

Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak da bulunuyor.

DESTEK PERSONELİ HANGİ İŞLERİ YAPACAK?

Göreve alınacak destek personeli; sınıf, laboratuvar, salon, çalışma odaları ve ortak alanların temizliği, katı atık ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, tuvalet ve lavaboların temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

Personel ayrıca malzeme ve eşyaların taşınması, yükleme ve boşaltma işleri, çevre düzenlemesi, çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı, budama ve sulama işlerinde görevlendirilebilecek. Görevlendirildiği birimlerde yiyecek ve içecek servisi de yapabilecek.

BAŞVURULAR 21 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Başvurular 7 Eylül 2026 saat 09.00 ile 21 Eylül 2026 saat 13.00 arasında Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Platformu üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapabilecek.

Birden fazla ilan numarasıyla başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

SONUÇLAR KPSS PUANINA GÖRE BELİRLENECEK

Atanmaya hak kazanan adayların belirlenmesinde 2024 KPSS P94 puanı esas alınacak. KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, eşitliğin devam etmesi durumunda ise yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

Atanmaya hak kazanan asil adaylar ile asil adayların üç katı kadar yedek aday Kariyer Kapısı Platformu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.



Haber Girişi Sevde Demir - Editör