Üsküdar Belediyesi 15 Memur ve Zabıta Memuru Alacak

Alım kapsamında 10 zabıta memuru alınacak. Bunların 5'i lise, 5'i ise ön lisans mezunları arasından seçilecek.Lise mezunları için ayrılan 5 kişilik zabıta memuru kadrosuna herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan kadın ve erkek adaylar başvurabilecek. Adayların 2024 KPSS P94 puan türünden en az 70 puan alması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Ön lisans mezunları için ayrılan 5 kişilik zabıta memuru kadrosuna ise herhangi bir ön lisans programından mezun olan kadın ve erkek adaylar başvurabilecek. Bu kadro için 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan ve en az B sınıfı sürücü belgesi şartı bulunuyor.

5 MEMUR ALACAK

Üsküdar Belediyesi iki farklı öğrenim şartıyla toplam 5 memur alacak. İlk 2 kişilik kadroya; İşletme, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İktisat, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Maliye, Ekonometri veya İstatistik programlarının birinden mezun olanlar başvurabilecek.

Diğer 3 kişilik kadroya ise Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programlarının birinden mezun olanlar başvurabilecek. Her iki memur kadrosunda da 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan şartı aranacak.

ZABITA ALIMINDA BOY VE YAŞ ŞARTI

Zabıta memuru kadrolarına başvuracak erkek adayların en az 1,67 metre, kadın adayların ise en az 1,60 metre boyunda olması gerekiyor. Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında artı veya eksi 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması şartı aranacak.

Zabıta memuru adaylarının ayrıca sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

BAŞVURULAR 16-18 EYLÜL TARİHLERİNDE ALINACAK

Memur kadrolarına başvurular 16-18 Eylül 2026 tarihleri arasında istenilen belgeler eklenerek belediyenin ilanda belirtilen e-posta adresine elektronik ortamda yapılacak.

Zabıta memuru adayları ise aynı tarihler arasında boy ve kilo ölçümü için gerekli belgelerle birlikte Çavuşdere Spor Sarayı'na şahsen başvuracak. Zabıta memuru kadrolarına posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar şartlarını sağladıkları yalnızca bir kadroya başvurabilecek.

HER KADRO İÇİN 5 KATI ADAY SINAVA ÇAĞRILACAK

Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. En yüksek puanlı adaydan başlanarak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 katı kadar aday sınava çağrılacak.

Memur adayları sözlü sınava, zabıta memuru adayları ise sözlü ve uygulamalı sınava katılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar 24 Eylül 2026 tarihinde belediyenin internet sitesinden ilan edilecek.

SINAVLAR 5 EKİM'DE YAPILACAK

Memur alımı için sözlü sınav 5 Ekim 2026 saat 10.00'da Üsküdar Belediye Başkanlığında yapılacak.

Zabıta memuru alımında ise sözlü ve uygulamalı sınav 5 Ekim 2026 saat 10.00'da başlayacak. Sınavların aynı gün tamamlanamaması halinde sonraki günlerde devam edilecek.

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsayacak.

Zabıta memurları için yapılacak uygulamalı sınavda ise mesleki bilgi ve yetenek ile sportif dayanıklılık gibi özellikler ölçülecek.

BAŞARI İÇİN EN AZ 60 PUAN GEREKİYOR

Memur kadrosunda sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekiyor. Atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Zabıta memuru alımında ise sözlü sınavın yüzde 50'si ile uygulamalı sınavın yüzde 50'si alınarak sınav puanı hesaplanacak. Başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekecek. Atamaya esas başarı puanı, hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

En yüksek başarı puanından başlanarak kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör