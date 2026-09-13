Yüksekova Belediyesi 13 Memur Alacak

Alım kapsamında 2 mühendis, 1 mimar, 1 peyzaj mimarı, 1 şehir plancısı, 2 tekniker, 1 VHKİ, 3 zabıta memuru ve 2 itfaiye eri alınacak.

Makine mühendisliği mezunlarından 1, jeoloji mühendisliği mezunlarından 1 mühendis alınacak. Ayrıca mimarlık mezunlarından 1 mimar, ilanda belirtilen peyzaj mimarlığı programlarından 1 peyzaj mimarı alınacak. Bu kadrolarda KPSS P3 puan türünden en az 60 puan şartı aranacak.

Şehir ve Bölge Planlama mezunlarından 1 şehir plancısı alınacak. Bu kadro için de KPSS P3 puan türünden en az 60 puan gerekiyor.

2 TEKNİKER VE 1 VHKİ ALACAK

İnşaat Teknikerliği veya İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olanlar arasından 1 tekniker, Harita Kadastro veya Harita Teknikerliği ön lisans programlarından mezun olanlar arasından ise 1 tekniker alınacak. Her iki kadroda da KPSS P93 puan türünden en az 60 puan şartı bulunuyor.

VHKİ kadrosuna ise 1 kişi alınacak. Adayların İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi veya Maliye lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olunan okulda bilgisayar dersi görüldüğünü belgelemek gerekiyor. Bu kadro için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan şartı aranacak.

3 ZABITA MEMURU ALACAK

Yüksekova Belediyesi 3 zabıta memuru alacak. Adayların Mahalli İdareler, Yerel Yönetimler veya Adalet ön lisans programlarının birinden mezun olması ve KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor.

Zabıta memuru adaylarının sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Erkek adayların en az 1,67 metre, kadın adayların ise en az 1,60 metre boyunda olması ve boy-kilo şartını taşıması gerekiyor.

2 İTFAİYE ERİ ALACAK

İtfaiye eri kadrosuna 2 kişi alınacak. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya İtfaiyecilik ve Sivil Savunma ön lisans programlarının birinden mezun olanlar başvurabilecek.

Adayların KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. İtfaiye eri adaylarının da sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması ve zabıta memurları için belirtilen boy-kilo şartlarını taşıması gerekiyor. Ayrıca sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobilerinin bulunmaması ve itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları gerekiyor.

BAŞVURULAR 15-17 EYLÜL TARİHLERİNDE ALINACAK

Memur kadrolarına başvurular 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında, gerekli belgeler eklenerek belediyenin ilanda belirtilen e-posta adresine elektronik ortamda yapılacak.

Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuracak adaylar ise aynı tarihler arasında boy ve kilo ölçümü için gerekli belgelerle birlikte Yüksekova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat edecek. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar şartlarını sağladıkları yalnızca bir kadroya başvurabilecek.

HER KADRO İÇİN 5 KATI ADAY SINAVA ÇAĞRILACAK

Başvuruların ardından adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. En yüksek puanlı adaydan başlanarak her unvan için boş kadro sayısının 5 katı kadar aday sınava çağrılacak.

Memur kadroları için sözlü sınav, itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için ise sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar 22 Eylül 2026 tarihinde belediyenin internet sitesinde ilan edilecek.

SINAVLAR 28-29 EYLÜL'DE YAPILACAK

Memur kadroları için sözlü sınav 28-29 Eylül 2026 tarihlerinde saat 09.30'da Yüksekova Belediye Başkanlığında yapılacak.

Zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için sözlü ve uygulamalı sınavlar da 28-29 Eylül 2026 tarihlerinde saat 09.30'da başlayacak.

Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yetenek konuları yer alacak.

Zabıta memurlarının uygulamalı sınavında mesleki bilgi ve yetenek ile sportif dayanıklılık; itfaiye eri uygulamalı sınavında ise mesleki bilgi ve yetenek, araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık ölçülecek.

BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Memur kadrolarında sözlü sınavdan başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekiyor. Atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Zabıta memuru sınavında sözlü sınavın yüzde 50'si ve uygulamalı sınavın yüzde 50'si alınacak. İtfaiye eri sınavında ise sözlü sınavın yüzde 40'ı ve uygulamalı sınavın yüzde 60'ı esas alınacak. Her iki alımda da başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekiyor.

En yüksek başarı puanından başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör