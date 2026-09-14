Şeker Fabrikaları 83 Sürekli İşçi Alacak: İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi, Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

6 MEYDAN VE SEVK İŞLERİ İŞÇİSİ ALINACAK

Meydan, Malzeme Ambarı ve Atölyeler kısmında görevlendirilmek üzere 6 Meydan ve Sevk İşleri İşçisi alınacak.

Adayların lise ve dengi okul mezunu olması ve MEB onaylı Forklift Operatörlük Belgesine sahip olması gerekiyor. Yaş üst sınırı 35 olarak belirlenirken alım il geneli kura ile yapılacak.

17 MEYDAN VE SEVK İŞLERİ İŞÇİSİ ALINACAK

Meydan, Malzeme Ambarı ve Atölyeler kısmında görevlendirilmek üzere 17 Meydan ve Sevk İşleri İşçisi alınacak.

Adayların lise ve dengi okul mezunu olması ve MEB onaylı Tavan Vinci (Köprülü Vinç) Operatörlük Belgesine sahip olması gerekiyor. Yaş üst sınırı 35 olacak ve alım il geneli kura ile gerçekleştirilecek.

7 TORNA-FREZE VE CNC İŞÇİSİ ALINACAK

Tezgahlar Atölyesinde görevlendirilmek üzere 7 Torna-Freze ve CNC İşçisi alınacak.

Adayların EML (Makine, Torna, Tesviye, CNC veya Bilgisayarlı Makine İmalatı) mezunu olması gerekiyor. Yaş üst sınırı 35 olup alım il geneli kura ile yapılacak.

8 ELEKTRİK TEKNİSYENİ ALINACAK

Elektrik Atölyesinde görevlendirilmek üzere 8 Elektrik Teknisyeni alınacak.

Adayların EML (Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü) mezunu olması gerekiyor. Yaş üst sınırı 35 olarak belirlendi. Alım il geneli kura ile yapılacak.

19 METAL TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ ALINACAK

Konstrüksiyon Atölyesinde görevlendirilmek üzere 19 Metal Teknolojisi Teknisyeni alınacak.

Adayların EML (Kaynakçılık, Elektrik Kaynağı, Metal Doğrama, Çelik Konstrüksiyon veya Metal İşleri) mezunu olması gerekiyor. Yaş üst sınırı 35 olacak ve alım il geneli kura ile gerçekleştirilecek.

15 DÖKÜM İŞÇİSİ ALINACAK

Döküm Atölyesinde görevlendirilmek üzere 15 Döküm İşçisi alınacak.

Adayların lise ve dengi okul mezunu olması ve döküm alanında MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekiyor. Yaş üst sınırı 35 olup alım il geneli kura ile yapılacak.

8 MAKİNA BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ ALINACAK

Bakım Onarım Atölyesinde görevlendirilmek üzere 8 Makina Bakım Onarım Teknisyeni alınacak.

Adayların EML (Mekatronik, Makine Bakım Onarım, Makine, Mekanik, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Bakım Onarım) mezunu olması gerekiyor. Yaş üst sınırı 35 olup alım il geneli kura ile gerçekleştirilecek.

1 BİLGİSAYARLI MAKİNE TEKNİSYENİ ALINACAK

İş Hazırlama kısmında görevlendirilmek üzere 1 Bilgisayarlı Makine Teknisyeni alınacak.

Adayların EML (Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı) mezunu olması gerekiyor. Yaş üst sınırı 35 olarak belirlenirken alım il geneli kura ile yapılacak.

2 TIR ŞOFÖRÜ ALINACAK

Meydan ve Malzeme Ambarı kısmında görevlendirilmek üzere 2 Tır Şoförü alınacak.

Adayların lise ve dengi okul mezunu olması, CE Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olması ve Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesine (Operatörlük Belgesi) haiz olması gerekiyor.

Bu kadro için yaş üst sınırı 30 olarak belirlenirken alım il geneli kura ile yapılacak.

TOPLAM 83 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Makina Fabrikaları ve İmalat Birimi Sürekli İşçi Alımı Nitelik ve Nicelik Tablosuna göre Ankara Makina 33, Eskişehir Makina 30, Turhal Makina 10 ve Afyon İmalat 10 olmak üzere toplam 83 sürekli işçi alınacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör