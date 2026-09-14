Şeker Fabrikaları 99 Engelli ve Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alacak

Başvurular, Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek. Başvurularla ilgili daha detaylı bilgilere ise Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren ulaşılabilecek.

43 ENGELLİ BÜRO İŞÇİSİ ALINACAK

İlan kapsamında 43 Büro İşçisi (Engelli) alınacak. Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekiyor. Ayrıca adayların Bilgisayarlı İşletmenliği veya Operatörlüğü Sertifikasına sahip olması ya da öğrenimleri sırasında zorunlu, ortak veya seçmeli bilgisayar dersi aldıklarını transkript ile belgelemeleri gerekiyor. Adaylardan engeline dair Sağlık Kurulu Raporu da istenecek. Yaş üst sınırı 45 olarak belirlendi. Alımlar il genelinde kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

14 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİM ELEMANI ALINACAK

Engelli kadrosunda ayrıca 14 Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı istihdam edilecek. Bu kadroya başvuracakların en az lise ve dengi okul mezunu olması, Bilgisayarlı İşletmenliği veya Operatörlüğü Sertifikasına sahip olması ya da öğrenim sırasında bilgisayar dersi aldığını transkript ile belgelemesi gerekiyor. Adayların ayrıca 3 Boyutlu Grafik Animasyon Sertifikasına sahip olması şartı aranıyor.

Bu kadro için de engeline dair Sağlık Kurulu Raporu istenirken yaş üst sınırı 45 olarak uygulanacak. Alım il genelinde kura ile yapılacak.

42 ESKİ HÜKÜMLÜ BEDEN İŞÇİSİ ALINACAK

İlan kapsamında 42 Beden İşçisi (Eski Hükümlü) alımı da gerçekleştirilecek.

Adayların EML İnşaat Üstyapı ve İnşaat Altyapı dallarından mezun olması gerekiyor. Başvuruda Eski Hükümlü Tescil Belgesi ibraz edilecek. Öğrenim düzeyi lise ve dengi olarak belirtilirken yaş üst sınırı 45 olarak açıklandı. Bu alımlar da il genelinde kura yöntemiyle yapılacak.

TOPLAM 99 SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAM EDİLECEK

Şeker Fabrikalarının yayımladığı nitelik ve nicelik tablosuna göre alımlar Ağrı, Ankara, Burdur, Erciş, Ereğli, Eskişehir, Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak ve Yozgat için gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör