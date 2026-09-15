İşyerinde dedikodu yapanlar dikkat! Yargıtay’dan tazminatsız fesih kararı

İşyerinde çalışanlar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve çalışma arkadaşları hakkında ortaya atılan sözler, iş ilişkisinin devamını etkileyebiliyor. Peki, işyerinde dedikodu yapmak tek başına işten çıkarılmak için yeterli mi? Dedikodu yapan çalışan kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkarılabilir mi?

Bu konuda 4857 sayılı İş Kanunu'nun haklı feshe ilişkin hükümleri ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararı önem taşıyor.

İş Kanunu Haklı Fesih Konusunda Ne Diyor?

4857 sayılı İş Kanunu'nun "İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı" başlıklı 24'üncü maddesinde, süresi belirli olsun veya olmasın işçinin belirli durumlarda iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği düzenleniyor.

Kanunda bu durumlar; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile zorlayıcı sebepler başlıkları altında ele alınıyor.

İş Kanunu'nun "İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı" başlıklı 25'inci maddesinde ise işverenin hangi durumlarda iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceğine yer veriliyor.

İşveren Hangi Durumlarda İş Sözleşmesini Derhal Feshedebilir?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinde işveren açısından haklı nedenle fesih sebepleri arasında "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" de bulunuyor.

Bu kapsamda; işçinin işveren veya bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması ve işverene, onun aile üyelerinden birine veya işverenin başka bir işçisine sataşması haklı fesih sebepleri arasında sayılıyor.

Ayrıca işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması veya işverenin meslek sırlarını ortaya atması gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması da maddede belirtilen haklı fesih nedeleri arasında yer alıyor.

İşyerinde Dedikodu Haklı Fesih Nedeni Olabilir mi?

İşyerinde dedikodu yapılmasının iş sözleşmesine etkisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerden biri Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 1 Temmuz 2019 tarih ve E: 2017/12550, K: 2019/14617 sayılı kararında yer alıyor.

Kararda, çalışanın "dost hayatı yaşadıklarına dair dedikodular yaptığı" ve bu durumun yönetime intikal ettiği belirtiliyor.

Yargıtay, söz konusu davranışı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-d maddesi kapsamında işyerinde başka bir işçiye sataşma olarak değerlendirdi.

Yargıtay: İşverene Haklı Fesih İmkânı Verir

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında konuya ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

"Davacının bu davranışı 4857 Sayılı Kanun'un 25/II-d maddesi gereği iş yerinde başka bir işçiye sataşma olup işverene haklı fesih imkanı vermektedir. İş akdi haklı olarak feshedilen davacının kıdem ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."

Böylece Yargıtay, somut olayda çalışanın söz konusu davranışının başka bir işçiye sataşma niteliğinde olduğuna ve işverene haklı fesih imkânı verdiğine hükmetti.

Dedikodu Yapan Çalışan Tazminatsız İşten Çıkarılabilir mi?

Yargıtay kararından hareketle, işyerinde bir çalışan hakkında yapılan dedikodunun niteliğine göre, davranışın başka bir işçiye sataşma olarak değerlendirilmesi ve işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturması mümkün olabiliyor.

Çalışanların çalışma arkadaşları hakkında dedikodu üretmesinin işyerinin çalışma düzenini bozması, işin devamlılığını zorlaştırması ve doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış niteliği taşıması halinde işveren tarafından haklı fesih işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Bu nitelikteki davranışın ispatlanması kaydıyla, işveren açısından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi ve çalışanın tazminatsız olarak işten çıkarılması söz konusu olabiliyor.

Dolayısıyla işyerinde dedikodu konusunda belirleyici olan, söylenen sözlerin ve gerçekleştirilen davranışın niteliği ile somut olayın özellikleri oluyor. Yargıtay'ın söz konusu kararında da yapılan dedikodu, başka bir işçiye sataşma kapsamında değerlendirilerek haklı fesih nedeni kabul ediliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör