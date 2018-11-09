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'Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro'

Başkanlığın merkez teşkilatına 376, taşra teşkilatına 8 bin 113 kadro ihdasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 'de yayımlandı

AA İLANLAR Haberleri
Giriş Tarihi: 9.11.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 17:17
'Diyanet İşleri Başkanlığına 8 bin 489 kadro'

Başkanlık merkez ve taşra teşkilatına kadro ihdasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkez teşkilatına hukuk müşaviri (15), müfettiş (40), müfettiş yardımcısı (20), musahhih (10), eğitim uzmanı (20), din hizmetleri uzmanı (20), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (140), avukat (10), mimar (11), mühendis (50), şehir bölge planlamacısı (2), astronom (3), tekniker (25) ve teknisyen (10) olmak üzere toplam 376 kadro ihdası gerçekleştirildi.

KADRO AÇILAN BÖLÜMLER

Taşra teşkilatına ise şube müdürü (650), din hizmetleri uzmanı (800), şef (150), veri hazırlama ve kontrol işletmeni (500), şoför (150), avukat (20), tekniker (143), kütüphaneci (50), murakıp (500), müezzin-kayyım (4 bin 450), aşçı (150), hizmetli (200), kaloriferci (150) ve bekçi (200) olmak üzere toplam 8 bin 113 kadro ihdas edilmesi kararlaştırıldı.

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