Haberler > Memurlar Haberleri > İLANLAR Haberleri > Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak? Personel alma şartları nelerdir?

personel alımı yapacak? Personel alma şartları nelerdir?

personel alımı yapmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı yayınladığı bir ilanda sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı başvuru şartları belli oldu. Kimler başvurabilir? İşte personel alımı için detaylar ve şartlar...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 15:36
Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak? Personel alma şartları nelerdir?

Bakanlığımız merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde mütercim pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kamuya atama yönetmeliği değişti! Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak? Personel alma şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN