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yeterlilik sınavı sonuçları açıklandı mı? ile açıklanma tarihi belli oldu mu?

Serbest mali müşavir olmak isteyen mali müşavirler yeterlilik sınavı sonuçlarını beklemeye başladı. tarafından 7- 8 Aralık tarihinde yapılan sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavda başarılı olan adaylar serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kazanacak. Serbest muhasebeci mali müşavir sınav sonuçlarının ardından yeterlilik sınavını verebilmeniz için her dersten en az 50 almanız, ama ortalamanızın en az 60 olması gerekiyor. Yılda 3 kez yapılan sınavlar bu yıl 14-15 Mart, 11-12 Temmuz, 14-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki SMMM yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? TESMER sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:05 ABONE OL
SMMM yeterlilik sınavı sonuçları açıklandı mı? TESMER ile SMMM yeterlilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? tarafından 7-8 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen sınavın ardından adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Yılda üç kez yapılan sınavda başarılı olan adaylar Serbest muhasebeci mali müşavir unvanı kazanıyor. Sınavın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Serbest muhasebeci mali müşavir sınavına giren adaylar gözlerini TESMER'in resmi sitesine çevirdi. Peki SMMM yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? SMMM yeterlilik sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

SMMM YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haberimizde, yeterlilik sınav sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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