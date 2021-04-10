Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü 67 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. " denildi.

Başvuru süresinin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...