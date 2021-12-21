İstinye Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını bildirdi.



İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 4 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...