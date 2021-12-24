Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, 15 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ''Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 'da yer alan ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası gereğince'' Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle'' sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular eDevlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 7 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...