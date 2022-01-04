Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada,"Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 14 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...