İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 160 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.



İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin' ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...