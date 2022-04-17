İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü araştırma öğretim üyesi alım ilanı yayımladı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 29 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...