Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 13 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ''Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 'da yer alan ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası gereğince'' Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle'' sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 10 Haziran 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...