Kıbrıs Batı Üniversitesi araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine YÖDAK ve YÖK mevzuatı çerçevesinde ve Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile özlük hakları yönünden KKTC İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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