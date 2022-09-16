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Giriş Tarihi: 16.9.2022 09:00

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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