İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...