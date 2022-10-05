Mersin Üniversitesi 5 öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...