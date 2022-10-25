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Giriş Tarihi: 25.10.2022 08:27

İstanbul Üniversitesi 79 öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 79 öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri ve "İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Üniversitesi 79 öğretim üyesi alacak
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