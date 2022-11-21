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Giriş Tarihi: 21.11.2022 08:52 Son Güncelleme: 21.11.2022 08:55

Selçuklu Belediyesi memur alımı yapacak

Selçuklu Belediye Başkanlığı memur alımı için ilan yayımladı.

Selçuklu Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Selçuklu Belediyesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Selçuklu Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 6 Ocak 2023 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Selçuklu Belediyesi memur alımı yapacak
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