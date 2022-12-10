Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Esenler Belediyesi zabıta memuru alacak
Giriş Tarihi: 10.12.2022 09:01 Son Güncelleme: 10.12.2022 09:02

Esenler Belediyesi zabıta memuru alacak

Esenler Belediyesi Başkanlığı zabıta memuru alımı için ilan yayımladı.

Esenler Belediyesi zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Esenler Belediyesi Başkanlığı zabıta memuru alımı yapacak.

Esenler Belediyesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler Belediyesi zabıta memuru alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA