Demiroğlu Bilim Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alacak.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...