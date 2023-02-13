Osmangazi Belediyesi memur ve zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Osmangazi Belediyesi Başkanlığı memur ve zabıta memuru alacak.

Osmangazi Belediyesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bursa ili Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...