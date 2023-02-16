Biruni Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Biruni Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca "öğretim elemanı" alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 25 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...