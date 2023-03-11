İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alacak.

Halıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yozgat ili Halıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri ile Zabıta Memuru alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...