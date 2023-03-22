İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 10.900 sürekli işçi alacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.900 sürekli işçi alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...