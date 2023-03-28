Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...