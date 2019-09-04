Ziraat Bankası personel alımı yapacağını açıkladı! Ziraat bankası personel alım şartları

Ziraat bankası farklı pozisyon ve nitelikte kamu personeli alımı yapacağını vatandaşlara duyurdu. İki farklı kadroya 45 kişi alacağını ifade etti. Ziraat Bankası personel alım ilanı ise bankanın resmi sitesinden yayınlandı. Avukat, Müfettiş yardımcısı gibi pozisyonlarda açık olduğunu ve alım yapılacağını da duyurusunda yayınladı. Peki, Ziraat Bankası personel alım şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? Detaylar haberimizde…

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIM ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yurt içinde dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakülteleri ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerdeki Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukatlık Ruhsatnamesi almış veya işe başlama tarihinde alabilecek durumda olmak,

4. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflasgibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir: Başvurular 2-15 Eylül 2019 Pazar günü saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır. Avukat unvanı için 12 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10:00'da yapılacak olan sınava başvuracak adaylar, sınav maliyeti olarak 120 TL sınav ücreti ödeyecektir.

Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir. "Ziraat Bankası-Avukat Başvuru Formu" aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi'ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Ödeme işlemi üniversitenin internet sitesi üzerinden başvuru esnasında yapılacak olup, Bankaya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ödeme işlemi tamamlanmamış başvurular geçerli olmayacaktır. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup, şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.