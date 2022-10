Sözleşmeli olarak atanacaklar dikkat!

Sabah Memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor...

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki 2 adet sözleşmeli büro personeli pozisyonu için alım ilanı verildiği, alım işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 adet sözleşmeli olarak atanan personelin ayrılması neticesinde boş durumda olan bu pozisyona başarı sırasına göre yedek adaylardan birinin atanması mümkün mü?

CEVAP: 4/B li olarak atanan sözleşmeli personel pozisyonuna istifa eden kişi yerine yedekten atama yapılabilir mi?İlan metninde "E) SONUÇ" başlıklı bölümünde; "7) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır."ifadesi yer almaktadır. 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Sürekli işçi kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonları" başlıklı 8 inci maddesinde; "… (2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların, a) Sözleşmeli personel pozisyonları; sayı, unvan, nitelik, sözleşme ücreti ve sürelerinin belirlenmesi suretiyle merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge veya il bazında Cumhurbaşkanınca ihdas edilebilir.

b)Sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin birimler arası aktarmalar Cumhurbaşkanlığınca yapılır. c) Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan alım amacıyla kullanılması, Cumhurbaşkanlığının iznine tâbidir. Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni aranmaz. (3) İhdas ve izin işlemleri tamamlanmaksızın sürekli işçi ve sözleşmeli personel çalıştırılamaz. (4) Boş kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, açıktan alım izni verilen 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonuna alım yapılmasını müteakip söz konusu pozisyonun herhangi bir sebeple boşalması halinde tekrar alım yapılabilmesi için Cumhurbaşkanlığından izin alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav şartı" başlıklı ek 2 nci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme, c) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler. Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilan ederler." hükmü bulunmaktadır. Mezkûr hüküm çerçevesinde, merkezi yerleştirme suretiyle yapılacak alımlar haricindeki sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda yerleştirme usulünün ilanda belirtilmesi gerektiği, yerleştirilmeye hak kazanan adayların asil ve yedek olarak düzenlenebileceği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, yayımlanan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli pozisyonuna alım yapılmasına ilişkin ilan metninin "E) SONUÇ" başlıklı bölümünde; "7) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır." ifadesine yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla, sözleşmeli pozisyonuna asil adaylardan süresi içerisinde başvurmayanların veya asil adaylardan aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin olması halinde yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılabileceği, söz konusu pozisyonlara ataması yapılanların herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları halinde yerlerine yedek adaylardan başarı sırasına göre alım yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı değerlendirilmektedir.