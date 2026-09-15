4/C’li kamu görevlileri ne zaman emekli olabilir? İşte yaş, hizmet ve prim şartları

4/c kapsamında sigortalı olan kamu görevlilerinin emeklilik şartları, ilk defa iştirakçi veya sigortalı oldukları tarihe göre değişiyor. 8 Eylül 1999 öncesi, 8 Eylül 1999 sonrası-30 Nisan 2008 arası ve 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için farklı yaş, hizmet süresi ve prim ödeme günü koşulları uygulanıyor.

4/c kapsamındaki sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için aranan şartlar ise ilk defa iştirakçi veya sigortalı oldukları tarihe göre farklılık gösteriyor.

8 Eylül 1999 Öncesinde Sigortalı Olanlarda Yaş Şartı

8 Eylül 1999 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanma koşulları, 5434 sayılı Kanunun geçici 205'inci maddesi uyarınca belirleniyor.

3 Mart 2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 Mart 2023 tarih ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1'inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna geçici 95'inci madde eklendi.

Bu düzenleme uyarınca, maddenin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihinden sonra emekliye sevk edilecekler için 5434 sayılı Kanunun geçici 205'inci maddesinde yer alan emekli aylığına hak kazanma koşullarından biri olan emeklilik yaşı şartı kaldırıldı.

Buna göre, bu kapsamda bulunanlardan istekleri üzerine emekliye sevk edilen kadın iştirakçiler 20, erkek iştirakçiler ise 25 fiili hizmet yılını doldurmaları halinde yaş şartı olmadan emekli aylığından yararlanabiliyor.

Kanunun mülga 39'uncu maddesinin (e) ve (f) fıkraları uyarınca re'sen emekliye sevk edilen kadın ve erkek iştirakçilerden ise 25 fiili hizmet yılını dolduranlar yaş şartı olmadan emekli aylığına hak kazanabiliyor.

8 Eylül 1999 Sonrası-30 Nisan 2008 Arasında Sigortalı Olanların Şartları

8 Eylül 1999 tarihinden sonra ve 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk defa iştirakçi veya sigortalı olanlar için farklı emeklilik koşulları uygulanıyor.

5434 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değişik mülga 39'uncu maddesi uyarınca, bu tarihler arasında ilk defa iştirakçi veya sigortalı olanlardan 4/1-(a), (b) ve (c) kapsamında bulunan kadın iştirakçiler 58, erkek iştirakçiler ise 60 yaşını doldurmaları ve 25 yıl hizmet süresini tamamlamaları halinde emekli aylığına hak kazanabiliyor.

Ayrıca, 30 Nisan 2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlar 15 yıl fiili hizmet süresini ve 61 yaşını doldurmaları halinde de emekli aylığına hak kazanabiliyor.

30 Nisan 2008 Sonrasında Sigortalı Olanlarda 9000 Gün Şartı

30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlarda yaşlılık aylığı için prim ödeme günü ve yaş şartı birlikte uygulanıyor. Buna göre, 1 Ocak 2036 tarihine kadar kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurması ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekiyor. 9000 günlük prim ödeme koşulunun 1 Ocak 2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde ise prim gününün tamamlandığı tarih aralığına göre kademeli yaş şartı uygulanıyor.

9000 Prim Gününe Göre Emeklilik Yaşı

4/c sigortalıları için 9000 prim ödeme gününün tamamlandığı tarihe göre uygulanacak emeklilik yaşları şöyle:

9000 Prim Gününün Tamamlandığı Tarih Kadın Erkek Prim Günü 01.05.2008 - 31.12.2035 58 60 9000 01.01.2036 - 31.12.2037 59 61 9000 01.01.2038 - 31.12.2039 60 62 9000 01.01.2040 - 31.12.2041 61 63 9000 01.01.2042 - 31.12.2043 62 64 9000 01.01.2044 - 31.12.2045 63 65 9000 01.01.2046 - 31.12.2047 64 65 9000 01.01.2048 ve sonrası 65 65 9000

Örneğin, 4/c sigortalısı bir kadın, 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilme koşulunu 10 Ekim 2037 tarihinde tamamlarsa 59 yaşında emekli olabiliyor.

Bu düzenlemeyle 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı kadın ve erkekler için eşitlenerek 65 yaş olacak.

5400 Prim Günüyle Emeklilik Şartları

Yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da bulunuyor. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine, 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme günü üzerinden yaşlılık aylığı bağlanabiliyor.

5400 malullük, yaşlılık ve ölüm prim ödeme gününün tamamlandığı tarihe göre uygulanacak yaş şartları şöyle:

5400 Prim Gününün Tamamlandığı Tarih Kadın Erkek Prim Günü 01.05.2008 - 31.12.2035 61 63 5400 01.01.2036 - 31.12.2037 62 64 5400 01.01.2038 - 31.12.2039 63 65 5400 01.01.2040 - 31.12.2041 64 65 5400 01.01.2042 - 31.12.2043 65 65 5400 01.01.2044 - 31.12.2045 65 65 5400 01.01.2046 - 31.12.2047 65 65 5400 01.01.2048 ve sonrası 65 65 5400

Yaş Haddinden Emeklilik Koşulları Neler?

4/1-c kapsamında görev yapan kamu görevlilerinin yaş hadleri, 5434 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde hizmet sınıfları, görevin niteliği, unvan veya rütbelerine göre belirleniyor.

Maddede belirtilmeyen sigortalılar için genel yaş haddi 65 olarak uygulanıyor. Bunun yanında bazı kamu görevlilerinin tabi oldukları personel kanunlarında ve görev yaptıkları kurumların teşkilat kanunlarında özel hükümler bulunuyor.926, 2547 ve 5176 sayılı kanunlar gibi düzenlemelerde yer alan özel hükümler kapsamında, 5434 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde belirlenen yaş hadlerine ilişkin istisnalar uygulanabiliyor .Bu kapsamdaki sigortalıların yaş haddinden emeklilik işlemlerinde söz konusu özel hükümlerde belirtilen yaşlar dikkate alınıyor.

Yaş Haddinden Emekli Edilenlerde 15 Yıl Şartı

Yaş haddi nedeniyle re'sen emekliye sevk edilenlerden, 5434 sayılı Kanunun geçici 206'ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmet süresi en az 15 yıl veya daha fazla olanlara emekli aylığı bağlanıyor.

Yaşlılık Aylığı İçin Nereye Başvuruluyor?

İştirakçi veya sigortalı olarak görev yapmakta olanların yaşlılık aylığı için son defa görev yaptıkları kuruma başvurması gerekiyor. İştirakçiliği veya sigortalılığı herhangi bir nedenle sona ermiş olanların ise kendilerinin veya varsa vekillerinin; kısıtlı veya hükümlülerin ise vasilerinin Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunması gerekiyor. Yaşlılık aylığı başvurusu ayrıca e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

Emeklilik Başvurusunda Hangi Belge Gerekiyor?

Müracaat için gerekli belgeler arasında Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi bulunuyor.Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor. Emekliler, emekli aylığına ilişkin bilgilerini ayrıca e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör