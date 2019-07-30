KPSS ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı! 2019 KPSS ÖABT sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

28 Temmuz'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı son oturumu olarak bilinen ÖABT sınavı soru ve cevapları erişime açıldı. KPSS ÖABT soru cevaplarının yayımlanması sayesinde adaylar kaç puan aldıklarını görüp hesaplama yapabilecekler. Buna göre; KPSS ÖABT soru ve cevaplarına nasıl ulaşılır?

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Haberimizin devamından KPSS ÖABT sınav soru ve cevaplarına erişebilir, soru ve cevaplar sayesinde kendi puanlarınızın tahmini hesabını yapabilirsiniz.

2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2019-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ