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duyurdu: sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte bilgiler

sınav sonuçları için geri sayım sürüyor... Devlet bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda memur olmak için geçtiğimiz ay tek oturum halinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan yüz binlerce aday, 'den gelecek ' açıklandı!' açıklamasını dört gözle bekliyor. Bu bağlamda, '2019 ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusunun cevabı dünden bu yana itibaren en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sonuç tarihi hakkında açıklama yapılmıştı. Peki, 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından ÖSYM AİS sayfası ile KPSS sınav sonucu sorgulama hakkında gerekli bilgileri bulabilir, merak ettiklerinizi hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 10:36
ÖSYM duyurdu: KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 KPSS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte bilgiler

kapsamında heyecan dorukta! Devlet bünyesindeki çeşitli kurum ve kuruluşlarında memuriyet hakkı kazanabilmenin hayali ile geçtiğimiz ay düzenlenen sınava katılım gösteren yüz binlerce aday, 'den gelecek müjdeli açıklamaya odaklandı. Zira, sonuçları kapsamında adayların elde ettikleri puan ile memuriyet hakkı kazanıp kazanamayacakları kesinlik kazanacak. Bu bağlamda da, '2019 ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 2019 sonuçlarının belirtilen gün ve tarihlerde sorgulamaya açılacağını duyurmuştu.

2019 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından hakkında merak ettiğiniz bilgileri bulabilir, sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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ÖSYM duyurdu: KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 KPSS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte bilgiler
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