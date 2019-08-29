ÖSYM duyurdu: KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 KPSS sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte bilgiler

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında heyecan dorukta! Devlet bünyesindeki çeşitli kurum ve kuruluşlarında memuriyet hakkı kazanabilmenin hayali ile geçtiğimiz ay düzenlenen sınava katılım gösteren yüz binlerce aday, ÖSYM'den gelecek müjdeli açıklamaya odaklandı. Zira, KPSS sonuçları kapsamında adayların elde ettikleri puan ile memuriyet hakkı kazanıp kazanamayacakları kesinlik kazanacak. Bu bağlamda da, '2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 2019 KPSS sonuçlarının belirtilen gün ve tarihlerde sorgulamaya açılacağını duyurmuştu.

2019 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından KPSS sınav sonuçları hakkında merak ettiğiniz bilgileri bulabilir, sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;