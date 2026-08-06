Ön Lisans 1. sınıfa başlayacaklar KPSS’ye hangi düzeyden girmeli?

ÖSYM'nin 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu'nda yer alan hükümler, bu konuda adaylara yol gösteriyor.

YKS ile Ön Lisansa Yerleşecekler ve Açıköğretim Ön Lisans Programına Başlayacaklar Dikkat!

YKS tercihleri sonucunda ön lisans programlarına yerleşecek veya açıköğretim ön lisans programına kayıt yaptıracak birçok aday, KPSS başvurularında hangi öğrenim düzeyini esas alacak. Özellikle bu yıl ön lisans birinci sınıfa başlayacak öğrenciler, KPSS Ortaöğretim'e mi yoksa KPSS Ön Lisans'a mı başvurabileceklerini merak ediyor.

ÖSYM Başvuru Kılavuzu Ne Diyor?

ÖSYM'nin 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu'nun 2.1 "Başvuru Koşulları" bölümünde;

"Ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir."

hükmü yer alıyor.

Kılavuzun 1.11 maddesinde ise;

"Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

düzenlemesine yer veriliyor.

Hangi KPSS Düzeyinden Başvuru Yapabilirler?

Ön lisans birinci sınıfa başlayacak adaylar, lise mezunu olmaları nedeniyle KPSS Ortaöğretim düzeyinden başvuru yapabiliyor. Böylece ortaöğretim mezunları için düzenlenen KPSS'ye katılarak puan alabiliyorlar.

KPSS Ortaöğretim Başvuru Takvimi

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Başvurusunu normal sürede yapamayan adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak, sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Kılavuzu Dikkatle İnceleyin

Başvuru sürecinde hak kaybı yaşamamak için adayların ÖSYM tarafından yayımlanan güncel başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Öğrenim durumu, mezuniyet tarihi ve başvuru şartları, adayların hangi KPSS düzeyinden sınava girebileceğini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör