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adayları dikkat! 20 bin sözleşmeli öğretmenin alım takvimi yayınlandı!

Binlerce adayının dikkatine... Alım takvimi yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, 26 Mart'ta başlayacak. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları, 4 Temmuz'da ilan edilecek

AA Öğretmen Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 10:21
Öğretmen adayları dikkat! 20 bin sözleşmeli öğretmenin alım takvimi yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi. MEB'in internet sitesinde 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim yayımlandı.

Buna göre, ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 4 TEMMUZ'DA İLAN EDİLECEK

Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

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