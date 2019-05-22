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ile başvuruları 2019! İl içi yer değiştirme nasıl, nereden yapılır?

Öğretmenlerin merakla beklediği isteğe bağlı ve süreci () tarafından bugün başladı. Bu doğrultuda da, MEB il içi yer değiştirme hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Atama başvurusunu gerçekleştirmek isteyen öğretmenler için MEB tarafından duyuru da yayımlandı. Peki, 2019 için il içi yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 10:51
MEB ile öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları 2019! İl içi yer değiştirme atama başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce duyurulan il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün itibari ile alınmaya başladı. Öğretmenlerin en fazla 40 başvuru yapabileceği süreçte, hizmet puanı üstünlüğü öne çıkıyor. İl içi atama başvurusu hakkında araştırmalar yoğunluk kazanırken, kontenjanlara yönelik detaylar da bir hayli sorgulanıyor. Yer değiştirmeyi düşünen öğretmenler ise '2019 tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna cevap arıyor.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU 2019

Haberimizin detaylarından, MEB ile 2019 il içi yer değiştirme ve atama başvurusu şartlarını öğrenebilir, merak ettiğiniz ayrıntıları bulabilirsiniz.

İşte o bilgiler;

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MEB ile öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları 2019! İl içi yer değiştirme atama başvurusu nasıl, nereden yapılır?
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