Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları belli oldu mu? MEB ekranı ile 2019 Sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları nasıl yapılır?

Daha öncesi müjdesi verilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında tercih işlemleri dün itibari ile MEB tarafından kabul edilmeye başlandı. Adayların yapacağı tercih sayılarında artış yaşanırken, sürece dair araştırmalar da yoğunluk kazandı. Kurum bünyesinde çalışarak eğitim öğretim hayatına atılmanın hayaline sahip on binlerce vatandaş, '2019 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Zira, adayların işlemlerini eksiksiz ve tam olarak tamamlaması gerekiyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Öne çıkan bir diğer konu durumunda olan sözleşmeli öğretmen kontenjanları, branşına göre tercihlerini yapacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, kontenjanlar ile hangi branşlara ne kadar alım yapılacağı kesinlik kazanıyor. Peki, sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları ne zaman sona erecek ve kontenjanlar belli oldu mu?

İşte; detaylar;