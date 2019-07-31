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öğretmenlik kontenjanları belli oldu mu? ekranı ile 2019 Sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları nasıl yapılır?

Büyük bir merakla beklenilen öğretmenlik tercihleri dün itibari ile tarafından alınmaya başlandı. Daha önce belirtildiği üzere, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı ifade edilirken; adaylara tanınan tercih haklarının sayısında da artış yaşandı. Bu doğrultuda dünden bu yana, 'MEB ekranı ile 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışabilmenin hayalini kuran adayların işlemlerini dikkatli bir şekilde yapması gerekiyor. Öte yandan, öne çıkan bir diğer konu ise sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları durumunda. Branşlarına göre kontenjanları merak eden adaylar, detaylı ve güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki, MEB ekranı ile 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları ne zaman sona erecek ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 10:46
Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları belli oldu mu? MEB ekranı ile 2019 Sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları nasıl yapılır?

Daha öncesi müjdesi verilen 20 bin öğretmen ataması kapsamında tercih işlemleri dün itibari ile tarafından kabul edilmeye başlandı. Adayların yapacağı tercih sayılarında artış yaşanırken, sürece dair araştırmalar da yoğunluk kazandı. Kurum bünyesinde çalışarak eğitim öğretim hayatına atılmanın hayaline sahip on binlerce vatandaş, '2019 Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Zira, adayların işlemlerini eksiksiz ve tam olarak tamamlaması gerekiyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Öne çıkan bir diğer konu durumunda olan sözleşmeli öğretmen kontenjanları, branşına göre tercihlerini yapacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, kontenjanlar ile hangi branşlara ne kadar alım yapılacağı kesinlik kazanıyor. Peki, sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları ne zaman sona erecek ve kontenjanlar belli oldu mu?

İşte; detaylar;

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Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları belli oldu mu? MEB ekranı ile 2019 Sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları nasıl yapılır?
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