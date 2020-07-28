2020 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İl içi atama sonuçları için milyonların gözü MEB tarafından yayımlanacak olan duyuruya çevrildi. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda geçtiğimiz güne kadar başvurularını gerçekleştirmiş ve tayinlerini istemişti. Sonuçların bugün açıklanacağı biliniyor. Peki, MEB ile İl içi atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Öğretmen il içi tayinler ne zaman belli olur? İşte MEB duyuru ve sorgulama ekranı detayları…
Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları 20-27 Temmuz tarihinde gerçekleşirken MEB yayınladığı duyuruda sonuçların bugün açıklanacağını bildirdi. Bu kapsamda tayin sonuçları için gözler bakanlık tarafından yapılacak olan duyuruya çevrildi…
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi atama sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Sonuçların açıklanacağı saat ise bilinmiyor.
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ŞARTLAR NELERDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.