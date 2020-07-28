2020 Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İl içi atama sonuçları için milyonların gözü MEB tarafından yayımlanacak olan duyuruya çevrildi. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda geçtiğimiz güne kadar başvurularını gerçekleştirmiş ve tayinlerini istemişti. Sonuçların bugün açıklanacağı biliniyor. Peki, MEB ile İl içi atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Öğretmen il içi tayinler ne zaman belli olur? İşte MEB duyuru ve sorgulama ekranı detayları…

2020 ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEB İLE SORGULAMA EKRANI!

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları 20-27 Temmuz tarihinde gerçekleşirken MEB yayınladığı duyuruda sonuçların bugün açıklanacağını bildirdi. Bu kapsamda tayin sonuçları için gözler bakanlık tarafından yapılacak olan duyuruya çevrildi…