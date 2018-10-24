Sözleşmeli sağlık personeline de 3+1 hakkı tanınacak mı?

23 Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin açıklanmasına dair toplantıda, sözleşmeliöğretmenlerin 4+2 olan zorunlu görev süresinin 3+1'e düşürüleceği ifade edilmişti.

Bu düzenleme, ancak 652 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ile mümkün olabilecektir.

Diğer taraftan benzer bir sorun, Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel için de geçerlidir.

663 sayılı Kanunda konuyla ilgili olarak yer alan düzenleme şu şekildedir:

"(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancaksözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz"

Sözleşmeli sağlık personeli olarak görev yapanlar, zorunlu hizmetin düşülmesine yönelik hakkın kendilerine de tanınmasını talep ediyor.