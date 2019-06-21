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Son dakika: Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 4 yıla düşürüldü

Sağlık personellerini ilgilendiren son dakika açıklaması... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.6.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 16:33
Son dakika: Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 4 yıla düşürüldü

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür.

"Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak. "

"Bu vesileyle, sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Sabah Memurlar yanıtlıyor! Sağlık personelleri dikkat!

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Son dakika: Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 4 yıla düşürüldü
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