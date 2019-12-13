Haberler > Memurlar Haberleri > Sağlık Personeli Haberleri > Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı! Sağlık Bakanlığı Personel alımı KPSS 2019/7 kılavuzu ve başvuru tarihleri...

personel alım başvuruları başladı! 2019/7 kılavuzu ve başvuru tarihleri...

Personel alım 2019/7 kılavuzu geçtiğimiz günlerde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () başkanı Halis Aygün tarafından sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla adayların erişimine açıldı. Bu açıklama öncesinde Bakan Fahrettin Koca tam 17 bin 689 kişilik bir alım yapılacağını bildirmişti. Birçok kişinin heyecanla beklediği başvurular bugün itibariyle başlamış oldu. Peki, hangi tarihler arasında gerçekleştirilecek? ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzu ve konuyla ilgili diğer tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:15
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı! Sağlık Bakanlığı Personel alımı KPSS 2019/7 kılavuzu ve başvuru tarihleri...

Binlerce adayın beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve KPSS 2019/7 kılavuzu araştırılmaya devam ediyor. İnternet üzerinden başvuru tarihlerini bekleyen adaylar sosyal medya hesabından bir an önce duyuru yayınlanması için adeta seslerini duyurmaya çalışmıştı. ÖSYM başkanı Halis Aygün ise yine sosyal medyadan verdiği cevapla Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ve başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2019/7 kılavuzu, branş dağılımı ve başvuru tarihleri ile ilgili tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacak. Haberimizin devamından Sağlık Bakanlığı Personel alımı kılavuzu ve başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı! Sağlık Bakanlığı Personel alımı KPSS 2019/7 kılavuzu ve başvuru tarihleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN