Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı! Sağlık Bakanlığı Personel alımı KPSS 2019/7 kılavuzu ve başvuru tarihleri...

Binlerce adayın beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve KPSS 2019/7 kılavuzu araştırılmaya devam ediyor. İnternet üzerinden başvuru tarihlerini bekleyen adaylar sosyal medya hesabından bir an önce duyuru yayınlanması için adeta seslerini duyurmaya çalışmıştı. ÖSYM başkanı Halis Aygün ise yine sosyal medyadan verdiği cevapla Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ve başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2019/7 kılavuzu, branş dağılımı ve başvuru tarihleri ile ilgili tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacak. Haberimizin devamından Sağlık Bakanlığı Personel alımı kılavuzu ve başvuru tarihlerine ulaşabilirsiniz…