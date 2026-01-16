Veteriner hekim yüksek lisans yaparsa kademe ilerlemesinden yararlanır mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinde "5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler"in 9. derecenin 2. kademesinden göreve başlatılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Mezkûr madde de, "... 5 – Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. ... 9 – Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır. ..." hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere ; Mezkûr madde ile Devlet memuriyetine girenlerin başlangıç derece ve kademeleri düzenlenmiş, belirli sınıflara atanacaklara ilave derece/kademe verilmesi, yüksek lisans/doktora yapanlara ilave derece ve kademe verilmesi gibi diğer tüm özellikli durumlar ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu hükümlerin birbirinden bağımsız olarak uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla,veteriner hekim olarak görev yapan personelin yüksek lisans yapması durumunda bir kademe verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.